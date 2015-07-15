Порошенко: На Закарпатті два клани ділили контрабандні шляхи
Президент України Петро Порошенко заявив, що на Закарпатті відбувався поділ контрабандних потоків між двома кланами.
Про це він заявив під час наради у обласному центрі Закарпаття з керівництвом області.
Читайте такожПорошенко назвав терористами та бандитами бійців ПС, які влаштували стрілянину у Мукачевому
"На Закарпатті два клани ділили контрабандні шляхи. Ми маємо захистити народ від бандитів та контрабандистів. Тому сьогодні я тут, в Ужгороді", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.
За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.