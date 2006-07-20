Симоненко вже пропонує забрати в БЮТ комітети

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО пропонує переглянути рішення про розподіл комітетів у зв’язку з тим, що фракція БЮТ відмовилась працювати до 25 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в сесійній залі П.СИМОНЕНКО зауважив, що очікував на те, що лідер фракції Юлія ТИМОШЕНКО розкаже скільки БЮТ отримав хабарів за 6 комітетів, які вони очолили.

«Про це вони чогось мовчать, скільки вони за це отримали», - сказав лідер КПУ.

При цьому П.СИМОНЕНКО зауважив, що якщо ставиться питання про те, що вони отримали хабар, то необхідно їм було б заявити про відмову своєї участі в керівництві цими комітетами. Водночас, в зв’язку з тим, що БЮТ покинув сесійну залу, а парламенту необхідно проводити роботу і далі П.СИМОНЕНКО переконаний, що необхідно переглянути рішення про розподіл комітетів в частині БЮТ.

Крім того, П.СИМОНЕНКО запропонував ВР ухвалити звернення до Президента України щодо необхідності внесення ним кандидатури на посаду прем’єр-міністра. «Президент тягне строк – 15 діб – і потрібно розібратися, достатньо йому цього часу, чи йому потрібно більше», - сказав П.СИМОНЕНКО.