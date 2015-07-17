Корбан заявив, що встановлена приналежність машини, в якій знайшли гроші і зброю

Про це він заявив журналістам у ході брифінгу у 205-го виборчого ділянки на Чернігівщині.

Корбан зазначив, що гроші, які були знайдені в конвертах в багажнику автомобіля, призначалися для підкупу виборців. Також він заявив, що наразі в штабі провладного кандидата від спалюють списки агентської мережі. Мова йде про 40 тисяч осіб.

Корбан додав, що перебуває на дільниці вже добу, але процесс досі триває, оскільки більше 12 годин правоохоронні органи нічого не робили і фактично саботували процес.

"Зараз також розгортається схема, знайдений технічний кандидат на прізвище Костанчук, який нібито готовий на себе взяти цей злочин", - додав він.

Корбан зазначив, що вчора на дільницю провладним кандидатом були зігнані титушки, які зупинялися в готелі "Профспілковий".

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня, близько 20 години, у 205-му виборчому окрузі на Чернігівщині, кандидат у народні депутати України Геннадій Корбан, разом зі своєю командою заблокував автомобіль, в якому за його інформацією знаходяться скупники голосів. Вже скоро навколо автомобіля виник стихійний мітинг.