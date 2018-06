У заблокованому авто на 205 окрузі знайшли 200 тисяч гривень і зброю

Your browser does not support iframes. В автомобілі на чернігівському 205 окрузі знайшли 50 пачок по 10 конвертів, в кожному з яких знаходилося по 400 гривень.

Про це заявили свідки події на окрузі, пізніше це підтвердив депутат Борис Філатов.

Також при обшуку знайшли 93 ріжка по 30 патронів для автомата Калашникова.

Вскрыли багажник.Ящик денег. Все деньги разложены по конвертам по 400 гривен.Автоматные рожки с патронами. ...По... Posted by Borys Filatov on Friday, 17 July 2015

Нагадаємо, 16 липня, близько 20 години, у 205 виборчому окрузі на Чернігівщині, кандидат в народні депутати України Геннадій Корбан, разом зі своєю командою заблокував автомобіль, у якому за його інформацією перебувають скупники голосів. Вже скоро навколо автомобіля виник стихійний мітинг.