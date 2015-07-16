Корбан звинувачує конкурента на виборах в окрузі в скуповуванні голосів виборців (відео)

Про це йдеться в заяві виборчого штабу, переданій УНІАН.

"Чергова хвиля скупки голосів на користь провладного кандидата перейшла в нову фазу. Після того, як неодноразово були зафіксовані факти скуповування голосів, в кращих традиціях підпільної конспірації, штаб провладного київського кандидата перейшов на роздачу грошей в автобусах", - йдеться в заяві.

Як заявляють у штабі, після збору певної кількості так званих «агітаторів» в заздалегідь означенкому місці – їх забирає комфортабельний автобус, який протягом деякого часу кружляє містом. Після цього висаджує пасажирів і їде на іншу точку збору, де історія повторюється.

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"Немає жодних сумнівів, що спіймані на гарячому керівники «агітаторів», які пропонують гроші виборцеві за голос, відданий на користь провладного кандидата, вирішили піти іншим шляхом. Тепер завдання скупника – привести людину, готову до продажу свого голосу, в певне місце. Там з ним, вже в автобусі, розплачуються і дають інструкції, як себе вести з пресою, якщо вона з'являється, як відповідати на запитання чи йти від них", - зазначили в штабі Корбана.

"Ми віримо, що чернігівці не будуть піддаватися на провокаційні дії, за які кримінальним кодексом передбачається позбавлення волі до 7 років. Ці роки ув'язнення не коштують тих 400 гривень, за які хочуть купити ваш голос, вашу душу!", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №205 у Чернігові на 26 липня.

Вибори призначені у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень обраного в цьому окрузі Валерія Куліча, який 31 березня був призначений головою Чернігівської обладміністрації.

Головними конкурентами на виборах в окрузі вважаються один з лідерів партії "УКРОП" Геннадій Корбан і висуванець від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко.

Раніше Корбан неодноразово скаржився на підкуп виборців і використання адмінресурсу на окрузі з боку влади.