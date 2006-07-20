Калашникова вигнали з фракції

Керівні органи Партії регіонів ухвалили рішення вилучити зі своїх лав депутата Олега Калашникова.

Як повідомила журналістам депутат Ганна Герман у четвер зранку на засіданні президії Партії регіонів і ради фракції було рекомендовано з`їзду партії виключити Калашникова.

"Таке рішення ухвалено одноголосно, а його ініціатором був Віктор Янукович", - сказала Герман.

За словами Герман, Калашникова вона бачила у четвер вранці в приймальні Януковича.

Українська правда