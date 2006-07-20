Калашникова вигнали з фракції
10:25, 20 липня 2006Політика
1437
Рішення ухвалене одноголосно
Керівні органи Партії регіонів ухвалили рішення вилучити зі своїх лав депутата Олега Калашникова.
Як повідомила журналістам депутат Ганна Герман у четвер зранку на засіданні президії Партії регіонів і ради фракції було рекомендовано з`їзду партії виключити Калашникова.
"Таке рішення ухвалено одноголосно, а його ініціатором був Віктор Янукович", - сказала Герман.
За словами Герман, Калашникова вона бачила у четвер вранці в приймальні Януковича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter