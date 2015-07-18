Журналісти спотворили слова Москаля про виплати по $10 тисяч "Правому сектору" - прес-служба





Про це повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

"Сьогодні ряд центральних ЗМІ поширили з посиланням на один із закарпатських сайтів інформацію про виплати екс-губернатора області Василя Губаля представникам «Правого сектору» по 10 тисяч доларів. Сайт, який оприлюднив цю новину першим, вказує, що заяву про виплати зробив новий голова ОДА Геннадій Москаль у ході представлення начальника обласного управління МВС", - йдеться у повідомленні.

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"Оприлюднена інформація є вигадкою й домислами недобросовісних журналістів. У ході представлення нового начальника УМВС керівник області Геннадій Москаль заявив, що озброєні автоматами Калашникова члени «ПС» заходили в облдержадміністрацію, у тому числі в кабінет голови ОДА з метою залякування й вимагання грошей. Однак відбувалося це в період керівництва областю Валерієм Лунченком (ці факти може підтвердити він особисто)", - підкреслили у прес-службі.

Про жодні виплати Губалем членам «ПС» по десять тисяч доларів у заяві не йшлося, підкреслили у Москаля.

"На представленні начальника УМВС був присутній особовий склад управління, а журналісти записували промову Г.Москаля на електронні носії. Тому вигадку недобросовісних журналістів дуже легко спростувати. Звертаємося до ЗМІ з проханням не поширювати дану інформацію як таку, що не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.