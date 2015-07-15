Голова Закарпатської ОДА наполягає на відставці керівників місцевої міліції

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в мережі "Фейсбук".

«Скажу про найважливіше, що маю на думці: переконаний, що зараз треба займатися наведенням порядку, а не політикою. Тому передовсім має йтися про відставку керівника УМВС в області, керівника міліції в Мукачевому. Що ж до зміни у кріслі голови ОДА – якщо президент прийняв рішення, так і буде", - пише Губаль.

Він заявляє, що клеймо про контрабанду і корупцію ніколи не сприйме. «Не сприйму і звинувачень у тому, що я чи хтось із тих людей, за кого відповідаю, брав участь у цих процесах», - додав керівник ОДА.

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З його словами, боротьбу з цими ганебними явищами треба починати з верхів. «А про проблеми, які мали і мають місце, і про персоналії, які б повинні були понести відповідальність, я з перших днів роботи доповідав вищій державній владі. На жаль, мене не чули», - заявив Губаль.

Як стало відомо УНІАН з джерела в Закарпатській ОДА, нового керівника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля сьогодні о 16.30 представить в області президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

Сьогодні, 15 липня, перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко повідомив журналістам, що головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Геннадія Москаля.

Разом з тим на сайті президента не оприлюднено указ про призначення Москаля.

До призначення Москаль обіймав посаду голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

Як повідомили в прес-службі глави держави, Порошенко сьогодні здійснить робочу поїздку до Закарпатської області.