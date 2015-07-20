Поновлюється розгляд в суді скарги на вирок Пукачу (наживо)

Нагадаємо, 3 липня Апеляційний суд Києва був змушений знову перенести засідання з розгляду скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженого за вбивство Георгія Гонгадзе до довічного ув'язнення, через його хворобу адвоката Григорія Демиденко.

У коментарі журналістам адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко зауважила, що ні у суду, ні в учасників процесу немає якої-небудь інформації про хворобу Демиденко, а також про те, скільки часу ця хвороба може тривати, а отже, було б бажано, щоб на наступному судовому засіданні з'явилася хоч якась офіційна інформація з цього приводу.

Читайте такожАдвокат у справі Пукача: Литвин пропонував Кучмі вирішити питання з Гонгадзе через КравченкаЗа словами Теличенко, такий хід подій певним чином затягує судовий процес, але замінити захисника Пукачу можна тільки за його бажанням, а він такого бажання не виявляв.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.

Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.

Пізніше Теличенко відкликала апеляцію.