Суд в Ростовській області ще не призначив дату попередніх слухань у справі Савченко

Про це повідомили в прес-службі Донецького міського суду Ростовської області, передає ТАСС. "Наразі суддя знайомиться з матеріалами справи. Дата попередніх слухань поки не призначена. Постанову про призначення попередніх слухань суддя прийме у встановлений законом термін", – повідомили в прес-службі.

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Як заявили в суді, справа української громадянки надійшла до суду російського Донецька 16 липня, і суддя призначить дату попередніх слухань не пізніше ніж через 14 діб від дня надходження матеріалів кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, раніше один із адвокатів Надії Савченко Ілля Новіков повідомив, що попередні слухання у справі української льотчиці можуть відбутися 31 липня.