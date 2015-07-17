Адвокат: суд над Савченко може початися 31 липня

Про це повідомляє її адвокат Ілля Новіков в соцмережі. "За поки що непідтвердженими даними, попереднє слухання по справі Савченко в Донецькому міськсуді (Ростовська область РФ) може відбутися 31 липня", - написав Ілля Новіков.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Надію Савченко етапували з московського СІЗО "Матроська тиша" в Ростовську область РФ.

За словами адвоката Іллі Новікова, поки незрозуміло, де її будуть тримати в Ростовській області. Він зазначив, що в Донецьку Ростовської області, де призначено розгляд справи в суді, немає СІЗО. Ілля Новіков повідомив, що найближче СІЗО знаходиться в містечку Каменськ-Шахтинський, але не виключено, що її будуть утримувати в Ростові-на-Дону.