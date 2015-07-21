Дії представників "Правого сектору" на Закарпатті кваліфікуються як бандитизм

Більшість із них досі ховаються в лісах Закарпаття, повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

"Брутальна стрілянина в Мукачеві, яка стала викликом правоохоронній системі й усьому суспільству, - це лише вершина айсбергу в діяльності злочинців. До того вони з метою наживи викрадали й катували людей, вимагали гроші в підприємців, забирали майно, використовуючи при цьому незаконну вогнепальну зброю, включно з автоматами, кулеметами та гранатометами", - заявляє керівник області Геннадій Москаль.

Читайте такожЖурналісти спотворили слова Москаля про виплати по $10 тисяч "Правому сектору" - прес-службаГолова ОДА також зазначив, що "фактично це був рекет, банальне заробляння грошей, і найгірше те, що все робилося під прикриттям патріотичних гасел".

Відкрито кримінальне провадження за ст. 257 Кримінального кодексу України - бандитизм (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років із конфіскацією майна.