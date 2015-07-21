Суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід колегії суддів у справі Пукача

Як передає кореспондент УНІАН, клопотання адвоката було пов’язане з тим, що представники Генеральної прокуратури на початку засідання суду оприлюднили документ, згідно з яким при розподілі справи Пукача не було втручання в автоматизовану систему розподілу справ.

Це рішення суду викликало обурення з боку потерпілого журналіста Олексія Подольського, який почав вигукувати: “Шахраї, геть із залу!”, “Ганьба суду!, “Ганьба Порошенку!”. Це тривало близько 10 хвилин.

Після цього головуючий у справі суддя Степан Гладій оголосив 5-хвилинну перерву, оскільки засідання проводити було неможливо - не можна було почути нічого, окрім вигуків Подольського.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.