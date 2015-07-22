Чалий приступив до роботи на новій посаді

Про це йдеться у повідомленні посольства України у США в Twitter.

"Новопризначений Посол України в США Валерій Чалий приступив до своїх обов'язків", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко підписав два укази: про звільнення Чалого з посади заступника глави Адміністрації та про призначення його Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполучених Штатах.

Чалий заявляв, що має чітке розуміння щодо шляхів покращення відносин України із США.