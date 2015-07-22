Чалий приступив до роботи на новій посаді
21:18, 22 липня 2015Політика
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Новопризначений Посол України в США Валерій Чалий прибув до Вашингтону та приступив до виконання своїх обов'язків.
Чалий приступив до своїх обов'язків / УНІАН
Про це йдеться у повідомленні посольства України у США в Twitter.
"Новопризначений Посол України в США Валерій Чалий приступив до своїх обов'язків", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко підписав два укази: про звільнення Чалого з посади заступника глави Адміністрації та про призначення його Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполучених Штатах.
Чалий заявляв, що має чітке розуміння щодо шляхів покращення відносин України із США.
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