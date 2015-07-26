Начальника юрвідділу "Азову" знайшли повішеним - депутат
19:18, 26 липня 2015Політика
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Сьогодні, 26 липня, знайшли повішеним начальника юрвідділу полку "Азов" Ярослава Бабича.
Ярослав Бабич / Кадр відео Майдан прес-центр
Про це повідомив депутат Ради Дмитро Лінько в Facebook.
"Трагедія. Сьогодні знайшли повішеним начальника юрвідділу полку АЗОВ Ярослава Бабича. Я знав Ярослава і просто не можу в це повірити. Щирі співчуття рідним", - написав він.
Читайте такожНа блокпосту в зоні АТО боєць Нацгвардії наклав на себе руки"Його тіло було знайдено сьогодні вранці у власній квартирі. Причина смерті наразі невідома - триває слідство", - повідомляє сторінка полку ВКонтакте.
Раніше Бабич очолював навчально-мобілізаційний центр "Азову".
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