Начальника юрвідділу "Азову" знайшли повішеним - депутат

Про це повідомив депутат Ради Дмитро Лінько в Facebook.

"Трагедія. Сьогодні знайшли повішеним начальника юрвідділу полку АЗОВ Ярослава Бабича. Я знав Ярослава і просто не можу в це повірити. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Читайте такожНа блокпосту в зоні АТО боєць Нацгвардії наклав на себе руки"Його тіло було знайдено сьогодні вранці у власній квартирі. Причина смерті наразі невідома - триває слідство", - повідомляє сторінка полку ВКонтакте.

Раніше Бабич очолював навчально-мобілізаційний центр "Азову".