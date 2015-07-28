Заступника Яреми викликали на допит до ГПУ через інтерв’ю

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомило джерело у ГПУ.

Сам Герасимюк у телефонній розмові із кореспондентом «ЗіБ» підтвердив факт виклику на допит 28 липня, відзначивши, що допит пов'язаний саме із інтерв’ю виданню «Аналітична служба новин», однак розкрити деталі відмовився, пославшись на таємницю слідства. «Викликають дійсно з приводу мого інтерв’ю. Які саме слова зацікавили слідство Генеральної прокуратури мені не відомо», - сказав він.

Нагадаємо, у цьому інтерв’ю Герасимюк розповів про «тихий саботаж» з боку правоохоронних органів, які готували відписки на інформаційні запити Генеральної прокуратури щодо незаконних дій колишнього керівництва СБУ, МВС та Міндоходів, поскаржився на підміну реальної роботи повідомленнями про успіхи на прес-конференціях та соцмережах, а також повідомив, що включення Портнова до списку санкцій ЄС було бездоказовим і політично мотивованим.

Портнов також прокоментував цю інформацію, заявивши, що подібні маніпуляції не допоможуть правлячій владі. Він пообіцяв, що усі епізоди порушень знайдуть своє відображення у міжнародних судових процесах. «Політичну мотивацію і фальсифікацію кримінальних справ проти мене визнав не лише один із керівників Герпрокуратури періоду розслідування цих справ, але і Євросоюз, який зняв санкції, а також правозахисна організація Human Rights Without Frontiers International, яка констатувала, що українська влада переслідувала мене через особисту помсту і діяла політично вмотивовано», - заявив політик.

Зауважимо, що HRWF International у своєму висновку навіть рекомендувала Європейському Союзу у зв’язку із справою проти Портнова переглянути процедуру введення санкцій з урахуванням принципу презумпції невинуватості, а також зробила висновок, що Європейський Союз брав участь і частково несе відповідальність за міжнародну дискредитацію людини, з якої через рік ЄС зняв санкції.