Шокін зробив своїм першим заступником Севрука замість Гузиря

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін повідомив сьогодні під час брифінгу.

Перед цим Гузир на цьому ж брифінгу заявив про свою відставку, яку Шокін прийняв.

Зокрема, як зазначив Гузир, перебуваючи у відпустці, він відчував на собі політичний тиск, тому прийняв рішення вийти сьогодні з відпустки, аби попросити генерального прокурора про свою відставку.

За словами Гузиря, його 30-річний досвід дає йому можливість і законні підстави захистити себе повністю в установленому законом порядку. “І не будучи першим заступником генерального прокурора, у мене будуть повністю розв'язані руки через суд захисти своє ім'я і ім'я своєї родини”, - сказав він, наголосивши, що є прихильником законів і боротьби з корупцією.

Читайте такожНардепа Лозового, якого хотіли заарештувати в ГПУ, не випустили за кордон

“Я нікому не дозволю вживати моє ім'я в негарному контексті, який допускався останнім часом. Тому я прошу вас прийняти мою відставку і подякувати за вашу довіру”, - сказав Гузир, звертаючись до генпрокурора.

Шокін відповів, що приймає відставку, і повідомив про призначення Севрука.

“Одночасно повідомляю, що першим заступником генерального прокурора призначено Севрука Юрія Григоровича. Всі дані про нього ви зможете побачити на сайті Генпрокуратури”, - сказав Шокін.

Як повідомлялося, Севрук очолював у Генпрокуратурі Головне управління нагляду у кримінальних провадженнях.