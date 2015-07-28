Шокін зробив своїм першим заступником Севрука замість Гузиря
Генеральний прокурор Віктора Шокін призначив своїм першим заступником Юрія Севрука замість Володимира Гузиря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін повідомив сьогодні під час брифінгу.
Перед цим Гузир на цьому ж брифінгу заявив про свою відставку, яку Шокін прийняв.
Зокрема, як зазначив Гузир, перебуваючи у відпустці, він відчував на собі політичний тиск, тому прийняв рішення вийти сьогодні з відпустки, аби попросити генерального прокурора про свою відставку.
За словами Гузиря, його 30-річний досвід дає йому можливість і законні підстави захистити себе повністю в установленому законом порядку. “І не будучи першим заступником генерального прокурора, у мене будуть повністю розв'язані руки через суд захисти своє ім'я і ім'я своєї родини”, - сказав він, наголосивши, що є прихильником законів і боротьби з корупцією.
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“Я нікому не дозволю вживати моє ім'я в негарному контексті, який допускався останнім часом. Тому я прошу вас прийняти мою відставку і подякувати за вашу довіру”, - сказав Гузир, звертаючись до генпрокурора.
Шокін відповів, що приймає відставку, і повідомив про призначення Севрука.
“Одночасно повідомляю, що першим заступником генерального прокурора призначено Севрука Юрія Григоровича. Всі дані про нього ви зможете побачити на сайті Генпрокуратури”, - сказав Шокін.
Як повідомлялося, Севрук очолював у Генпрокуратурі Головне управління нагляду у кримінальних провадженнях.