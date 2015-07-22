Шокін звільнив затриманого за наркоторгівлю прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник генерального прокурора України Олег Заліско.

"Що стосується працівника, який, ви знаєте, затриманий за підозрою збуту наркотичних засобів, це працівник прокуратури Київської області, наказом генерального прокурора він звільнений із займаної посади з позбавленням його класового чину", - зазначив Заліско.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив, що затриманий прокурор відділу прокуратури Київської області за наркоторгівлю.

У свою чергу заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що «вчора ввечері співробітниками нашої Генеральної інспекції спільно із СБУ під час збуту частини партії наркотиків (20 грамів речовини на суму 8000 грн) були затримані прокурор відділу прокуратури Київської області та його постачальник».

«Вартість всієї партії оцінюється приблизно в 50 тис. грн. Вдалося також знайти місцерозташування лабораторії, в якій виготовлялися і продавалися наркотики. У ній були виявлені відповідне обладнання та 3 ручні бойові гранати», - додав він.

За словами Сакварелідзе, наразі прокурор та його постачальник затримані. Їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.