Янукович: ”Я побачив в очах Президента велике бажання...”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вони з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ знайшли спільну точку зору з багатьох питань.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулась сьогодні в Секретаріаті глави держави. Після зустрічі В.ЯНУКОВИЧ підійшов до представників ЗМІ. На запитання журналістів, чим закінчились переговори, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Миром».

Він повідомив, що обговорив з Президентом шляхи стабілізації політичної ситуації, а також роботи парламенту. За словами лідера Партії регіонів, обговорювалися питання створення дієвої системи влади, взаємодії гілок влади, відносини між парламентом і урядом.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що усі зацікавлені, аби у нашій країні була стабільність. «Півроку в нашу країну ніхто не їде. Хіба це нас влаштовує?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що зараз треба шукати шляхи об’єднання країни.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювалися під час зустрічі кадрові питання і, зокрема, подання його кандидатури на посаду прем’єр-міністра, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Президент сьогодні має зробити заяву з цього приводу.

Він додав, що вони з Президентом в ході зустрічі обговорювали переважно загальні питання. «Ми вислухали один одного, з багатьох питань знайшли спільну точку зору», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також зауважив, що Партія регіонів і її парламентська фракція зробить все, щоб знайти порозуміння з «Нашою Україною» і працювати разом на добробут України.

Відповідаючи на питання журналістів, чи обговорювали співрозмовники можливість висунення іншої кандидатури на посаду прем’єр-міністра, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що цього питання не існує на порядку денному.

Лідер Партії регіонів також зазначив, що Конституційний Суд України повинен працювати, але при цьому додав, що ні він, а ні Президент жодних умов одне одному не ставили.

Відповідаючи на питання, чи впевнений він, що саме його кандидатуру буде подано на посаду прем’єр-міністра, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Я побачив в очах Президента велике бажання об’єднувати країну, і мені цього достатньо».