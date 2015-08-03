На екс-міністра та свободівця Швайку завели справу за подарований Harley-Davidson

Мова йде про мотоцикл Harley-Davidson моделі FLH 2013 року випуску, вартістю 250 тисяч гривень. Про це свідчить постанова Печерського райсуду від 29 липня, повідомляє Українська правда.

Порушено кримінальне провадження за ст. 368 Карного кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Мотоцикл було придбано в липні минулого року і передано Швайці в серпні. У документах про купівлю мотоцикла стоять підписи нібито Ігоря Швайки. З цієї причини столичне ГУ МВС має намір провести графологічну експертизу почерку.

Печерський райсуд надав слідчому Генпрокуратури доступ до документів Мінагрополітики з можливістю їхнього видалення: листів з резолюціями в кількості не менше 15 примірників з оригіналами підпису Швайки, заяви екс-міністра, написані ним власноручно, про проведення перевірки, передбаченої законом про очищення влади, а також декларацій про доходи Швайки за 2013-2014 роки.

Ігор Швайка показав мотоцикл Harley-Davidson в травні цього року під час благодійного мотопробігу, збір коштів з якого мав піти на підтримку військового госпіталю. На питання журналістів Швайка підтвердив, що цей мотоцикл - подарунок друзів.

"Знали, що я давно уже хотів мотоцикл. І близькі друзі зробили такий подарунок. Сказали – тепер треба вступати в клуб і опановувати", - прокоментував Швайка.

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Як повідомляв УНІАН, раніше колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка оцінив порушення своїх попередників в 9,4 мільярда гривень.