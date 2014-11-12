Міністри-"свободівці" пішли у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич під час спільного брифінгу з міністром екології Андрієм Мохником та міністром аграрної політики Ігорем Швайкою.

“Я уповноважений від імені ВО “Свобода” оголосити заяву про складення повноважень членів уряду та голів державних адміністрацій. ВО “Свобода” заявляє про складення повноважень націоналістами - членами Кабінету міністрів, головами обласних і районних державних адміністрацій у зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції”, - заявив Сич.

Він підкреслив, що “після перемоги Революції гідності ми, як учасники коаліції проти режиму Януковича, взяли на себе відповідальність за долю України, увійшовши до складу уряду та до виконавчих органів влади”.

Читайте такожМажоритарники від "Свободи" і "Правого сектора" хочуть створити групу в Раді“Вважаємо, що це був рішучий державницький крок, оскільки Україна опинилася на межі існування. Ми виконали своє завданні та в умовах війни втримали під контролем ситуацію в Україні. Вважаємо, що після завершення позачергових парламентських виборів уся відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію в державі лягає на учасників майбутньої парламентської коаліції. Застерігаємо їх від зради ідей Революції гідності задля задоволення власних, а не державних інтересів. Вимагаємо практичної реалізації “Програми захисту українців”, яка стала основою вимог Революції гідності”, - сказав Сич в заяві.

Він повідомив, що сьогодні про це було повідомлено прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися парламентські вибори, за результатами яких ВО «Свобода», набравши 4,71% голосів виборців, не потрапила до Верховної Ради України (прохідний бар’єр на виборах – 5%).