„Трудовий Альянс” продовжить пікетування Генпрокуратури

Завтра 21 липня об 11-00 громадська організація „Трудовий Альянс” продовжить пікетування Генеральної Прокуратури України з вимогою відставки заступника Генерального Прокурора Тетяни Корнякової.

Ця акція запланована як продовження сьогоднішнього мітингу під стінами Секретаріату Президента. Більш ніж 200 чоловік, до котрих приєдналися представники БЮТу та ПОРИ вимагали зустрічі з Президентом України. Активісти організації виступили з заявою-протестом проти планованого призначення на посаду Генпрокурора Тетяни Корнякової. Звернення пікетувальників, в якому йдеться про необхідність змін в прокуратурі та повернення їй довіри було передано в Секретаріат Президента.

Завтра очікується позапланова колегія Генеральної Прокуратури на котрій будуть присутні представники Секретаріату Президента.