Муженко: Українська армія має достатній потенціал для наступальних дій

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" заявив начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Також він висловив задоволеність тим, як проходить чергова хвиля мобілізації.

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"Є, звичайно, певні проблеми, але ми знайшли шляхи їх вирішення. Поки у нас є незначне відставання від графіка. Але ми бачимо перспективу, і ті планові показники, які ми для себе визначили, будуть виконані", - зазначив начальник Генштабу.

Разом з тим, Віктор Муженко визнав існування проблеми ухилення від служби в армії. "Є такі проблеми, є і ті, хто ухиляється. Вони і раніше були. Але є і достатня кількість добровольців", - зазначив він.

При цьому начальник Генштабу не назвав кількість тих, хто ухиляється, пославшись на те, що хвиля мобілізації ще не завершилася. "Зараз не готовий сказати, тому що у нас залишився ще час до завершення мобілізації. Поки ми використовуємо в тому числі і заходи адміністративного характеру, а також відкриваються кримінальні провадження", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю Віктора Муженка читайте у випуску журналу "Новое время" 7 серпня.