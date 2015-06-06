Міноборони планує створити сили спецоперацій за стандартами НАТО

У Міністерстві оборони буде розроблено концепцію розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомили у прес-службі МОУ, відповідне рішення було ухвалено на розширеному засіданні Колегії Міноборони.

Також прийнято рішення про створення спеціальної групи щодо розробки Концепції створення в ЗСУ Сил спеціальних операцій за стандартами НАТО.

Читайте такожПорошенко: питання розміщення в Україні систем ПРО не стоїть на порядку денному

Окрім того запропоновано вдосконалити законодавство щодо порядку отримання статусу учасника бойових дій.

”Є випадки, коли цей статус отримують військовослужбовці, які всього кілька днів перебували в АТО, а ті, хто на передовій воює упродовж півроку або року, мають на це право лише після демобілізації”, - наголосив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Він запропонував автоматично надавати право на статус учасника бойових дій пораненим бійцям.