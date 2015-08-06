ГПУ вимагатиме екстрадиції Азарова з Росії
16:48, 06 серпня 2015Політика
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Генеральна прокуратура України готує документи для екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова з Росії.
REUTERS
Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.
«По Азарову у нас готуються на даний час документи, щоб його екстрагувати з РФ», - заявив він.
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Також Горбатюк повідомив, що «щодо Захарченка у нас є відмова у Інтерополу оголошувати у міжнародний розшук, чомусь вони вбачають тут політичні переслідування».
Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України офіційно викликала екс-президента Віктора Януковича на допит 11 серпня для проведення слідчих та процесуальних дій.
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