ГПУ вимагатиме екстрадиції Азарова з Росії

Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«По Азарову у нас готуються на даний час документи, щоб його екстрагувати з РФ», - заявив він.

Читайте також"Рятувальник України" Азаров показав свій український паспорт

Також Горбатюк повідомив, що «щодо Захарченка у нас є відмова у Інтерополу оголошувати у міжнародний розшук, чомусь вони вбачають тут політичні переслідування».

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України офіційно викликала екс-президента Віктора Януковича на допит 11 серпня для проведення слідчих та процесуальних дій.