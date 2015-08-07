Радник Авакова про голову Первомайської РДА: "Це хамло має сидіти у камері з наручниками"

Про це він розповів у коментарі НикВестям.

"Такі дії неприпустимі. Це хамло повинно сидіти у камері з наручниками і чути запах свого поту. Він не керівник району, а злочинець. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо реакцію президента на це", - сказав Михайло Апостол.

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Він додав, що вважає, що губернатор Миколаївської області Вадим Меріков повинен подати подання президенту України Петру Порошенку про звільнення Віктора Сироти, а міліція повинна відкрити на нього кримінальну справу.

"Мене просто розриває. Моя думка — губернатор повинен подати подання Президенту на звільнення цього хама, а начальник УМВС України в Миколаївській області повинен відкрити кримінальне провадження за фактом посягання на честь і гідність співробітника міліції. Також необхідно провести перевірку і розслідувати дії співробітників міліції, які відпустили цю групу", - сказав Апостол.

Варто зазначити, що колишній народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол є куратором Миколаївській області з питань формування нової поліції.

"Дії правоохоронців з цього приводу повинні бути зразковими, нам потрібно показати, що ми не дамо надалі здійснювати подібне. За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова я закріплений за Миколаївською областю з питань формування нової поліції. Це питання я буду тримати на контролі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Первомайської райдержадміністрації Віктор Сирота влаштував скандал і дебош після того, як співробітники спецпідрозділу «Кобра» зупинили його автомобіль, ображав правоохоронців і погрожував звільненням.