Порошенко підписав указ про створення військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області

Згідно з документом №469/2015, розміщеному на офіційному сайті глави держави, формуються Першотравнева районна військово-цивільна адміністрація; військово-цивільні адміністрації міста Мар'їнка та села Побєда Мар'їнського району, а також у селах Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району.

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В Указі зазначається, що статусу Першотравневої районної військово- цивільної адміністрації Донецької області набуває Першотравнева районна державна адміністрація, а її голова стає керівником Першотравневої районної ВЦА.

"Рада національної безпеки і оборони та її секретар мають забезпечити невідкладний розгляд питання щодо призначення керівників військово-цивільних адміністрацій зазначених населених пунктів. Керівник Антитерористичного центру при СБУ та голова Донецької обласної державної адміністрації - відповідно до закону "Про військово-цивільні адміністрації" мають здійснити інші заходи, пов'язані з утворенням ВЦА", - наголошується у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.