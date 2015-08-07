В Ужгороді невідомі кинули коктейль Молотова у машину євромайданівця

Як повідомив УНІАН потерпілий активіст Юрій Світлик, сьогодні вночі, близько 2 години, двоє невідомих хлопців кинули в його автомобіль "Opel Combo", припаркований у дворі, з боку пасажирського сидіння пляшку із запальною сумішшю.

Сусіди бачили, що зловмисники двічі поверталися на місце події, оскільки, ймовірно, з першого разу потрапити пляшкою хлопцям не вдалося. Також сусіди самотужки загасили загорання, оскільки поруч у дворі були припарковані інші транспортні засоби. За словами активіста, коли він спустився до автомобіля, вогонь вже загасили.

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Даний інцидент Світлик пов'язує зі своєю громадсько-політичною діяльністю.

Як повідомили у прес-службі УМВС України у Закарпатській області, внаслідок підпалу в автомобілі згоріли салон, сидіння, панель та кермо. Зареєстровано заяву про злочин. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-х до 10-ти років.