Тука підтримує ініціативу про перенесення виборів на Донбасі на 2017 рік

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", передає Українська правда.

"Підтримую таку ініціативу. Я не впевнений в тому, що за нинішніх умов вдасться провести місцеві вибори навіть в 2017 році", - заявив Тука, пояснивши, що не довіряє бойовикам, оскільки вони порушують домовленості.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Донецька військово-цивільна адміністрація звертатиметься до Центральної виборчої комісії щодо перенесення виборів в області на 2017 рік.