Жебрівський проситиме ЦВК перенести вибори в Донецькій області на 2017 рік

Про це в ефірі "5 каналу" заявив очільник Донецької області Павло Жебрівський.

"Насправді тільки нещодавно, на цьому тижні, був підписаний закон (про місцеві вибори). І ми підготували вже звернення, і воно найближчим часом надійде до Центральної виборчої комісії. Оскільки не був підписаний закон, то, власне, в принципі, звернення таке було б алогічним. Сьогодні закон підписаний, вступив у силу, і таке звернення ми готуємо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві вибори. 6 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон.

17 липня Верховна Рада призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2015 року.

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Постановою передбачено, що не проводитимуться вибори на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Також місцеві вибори не призначаються в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до постанови ВР від 17 березня 2015 року запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування і які визнані тимчасово окупованими територіями.

Передбачено, що в разі неможливості організувати та підготувати проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей у зв'язку із здійсненням агресії РФ проти України, а також в разі неможливості дотримання стандартів проведення виборів, для уникнення терористичної загрози Центральна виборча комісія приймає рішення про неможливість проведення там виборів. У постанові зазначено, що таке рішення невідкладно подається ЦВК до Верховної Ради України.

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Вибори на тих територіях, де вони не будуть проведені 25 жовтня 2015 року, будуть призначені парламентом на іншу дату за умови припинення тимчасової окупації та припинення агресії РФ проти України, а також відновлення повного контролю України над територіями, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, виведення російської зброї.