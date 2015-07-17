Велика Британія допоможе Україні протидіяти російській інформаційній агресії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час візиту до Великої Британії досяг домовленості про співпрацю двох країн у протидії російській інформаційній агресії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це голова уряду повідомив на засіданні Верховної Ради України.

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Яценюк наголосив, що проблема гібридної війни, розпочатої Росією, «турбує Європейський Союз і весь цивілізований світ». «Окрім військового наступу на Україну, є ще один наступ і ще одна зброя - інформаційна. Пропаганда в стилі Геббельса – це зараз один з основних типів зброї, яку поширює Російська Федерація на теренах всього світу», - сказав він.

«З нашими британськими партнерами ми міняємо систему комунікацій як в Україні, так і за кордоном. Протистояння російській інформаційній агресії – це те, чим ми будемо займатися з нашими британськими партнерами. Ми повинні говорити правду і показувати цю правду на всіх світових каналах», - зазначив Яценюк.