ЗМІ назвали дату суду щодо екстрадиції екс-нардепа Маркова
12:06, 13 серпня 2015Політика
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Італійські ЗМІ назвали дата суду з питання екстрадиції екс-нардепа, лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова.
Ігор Марков / Фото УНІАН
Про це повідомляє видання "Sanremo News", пише Четвертая власть.
"Апеляційний суд Генуї розгляне питання екстрадиції екс-нардепа України, лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова 14 серпня", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Маркова затримала поліція італійського міста Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу.
Генпрокуратура в свою чергу готує документи на екстрадицію екс-нардепа.
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