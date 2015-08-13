ЗМІ назвали дату суду щодо екстрадиції екс-нардепа Маркова

Італійські ЗМІ назвали дата суду з питання екстрадиції екс-нардепа, лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова.

Про це повідомляє видання "Sanremo News", пише Четвертая власть. "Апеляційний суд Генуї розгляне питання екстрадиції екс-нардепа України, лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова 14 серпня", - йдеться в повідомленні. Читайте такожЗатриманий в Італії скандальний екс-депутат Марков мав при собі російський паспорт - ЗМІ Як повідомляв УНІАН, Маркова затримала поліція італійського міста Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Генпрокуратура в свою чергу готує документи на екстрадицію екс-нардепа.

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