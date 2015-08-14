Італійський суд заарештував екс-нардепа Маркова – депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат України РПЛ Андрій Лозовий.

"Суд Генуї прийняв міру запобіжного заходу щодо Ігоря Маркова - утримання під вартою", - повідомив він.

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За словами Лозового, адвокат має право оскаржити міру запобіжного заходу впродовж п'яти днів.

"Від того, чи оскаржить, залежить і дата наступного судового засідання, на якій, вочевидь, і буде розглянуте питання про екстрадицію Маркова в Україну", - додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, члена прокремлівського так званого "Комітету порятунку України", колишнього народного депутата Маркова затримала поліція в італійському місті Сан-Ремо 12 серпня. У Маркова були при собі російський та український паспорти.

Довідка УНІАН. Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

В грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук.