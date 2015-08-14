Прикордонники: Росія знову порушила міжнародне законодавство при оформленні "гумконвою"

На цьому він наголосив під час брифінгу в Києві, коментуючи оформлення 35-го так званого "гуманітарного вантажу" з Російської Федерації.

"Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 35-го так званого "гуманітарного конвою". У період з 6 години 55 хвилин до 7 години 45 хвилин через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвіїв Курган" в Україну прослідувало 2 колони вантажівок у складі 102 автомобілів", - повідомив Слободян.

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Він зауважив, що РФ вже в черговий, 35-й раз, грубо порушила вітчизняне та міжнародне законодавство, яке регламентує порядок направлення гуманітарних вантажів.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста участі в оформленні також не брав. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - сказав представник Держприкордонслужби.

Своєю чергою, наголосив Слободян, Держприкордонслужба і МЗС цього разу, як і в усі попередні, рекомендували російській стороні "направляти дані "гумконвої" на території, які є підконтрольними Україні, і де офіційно діють пункти пропуску на українсько-російському кордоні".

Він також відзначив, що візуальний огляд не є повноцінним і не дозволяє на 100% робити висновки про вміст "гуманітарних конвоїв". "Те, що вдалося побачити зверху візуально, - це продукти харчування - 83 автомобілі. Нібито медикаменти та медобладнання - 1 автомобіль і 2 автомобілі з товарами народного споживання", - повідомив Слободян.

*** Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

При цьому в МНС РФ продовжують говорити про дотримання міжнародного права, незважаючи на неодноразові протести України.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

В українському МЗС неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".