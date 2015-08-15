У Луцьку проходять похорони Єремеєва

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луцької міської ради.

"З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час проведення панахиди, яка відбудеться завтра, 15 серпня, в центральній частині міста буде тимчасово обмежено рух транспорту з 9:00 до 14:00", - йдеться в повідомленні.

Рух буде обмежено за маршрутом: проспект Свободи (від вулиці Паркової вздовж вулиць Словацького та Богдана Хмельницького до вулиці Лесі Українки), вулиці Градний узвіз та на Театральній площі.

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