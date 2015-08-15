Порошенко призначив голів трьох областей
13:07, 15 серпня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав низку розпоряджень щодо призначення на посаду голів районних державних адміністрацій Чернігівської, Закарпатської та Житомирської областей.
Порошенко втілив кадрові рішення / УНІАН
Тексти відповідних документів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, Ніну Бондаренко призначено головою Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області, Олену Мовчан - Новгород-Сіверської РДА, Володимира Куніцина – Коропської РДА.
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«Олександра Горіна призначити головою Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області, Анатолія Шишковського - головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області», – йдеться у розпорядженні президента.
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