Порошенко призначив голів трьох областей

Президент України Петро Порошенко підписав низку розпоряджень щодо призначення на посаду голів районних державних адміністрацій Чернігівської, Закарпатської та Житомирської областей.

Тексти відповідних документів розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, Ніну Бондаренко призначено головою Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області, Олену Мовчан - Новгород-Сіверської РДА, Володимира Куніцина – Коропської РДА. Читайте такожПорошенко підписав указ про створення військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області «Олександра Горіна призначити головою Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області, Анатолія Шишковського - головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області», – йдеться у розпорядженні президента.

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