Кабмін призначив виконуючого обов'язки міністра екології

Про це повідомив віце-прем'єр Валерій Вощевський. "Ви знаєте, що міністра у нас не було. З сьогоднішнього дня прийнято рішення", - сказав Валерій Вощевський.

Читайте такожВ уряді заявили про некомпетентність міністра екології Шевченка

Раніше Сергій Курикін обіймав посаду заступника міністра екології та природних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 24 червня прийняв рішення внести до Верховної Ради подання про звільнення тодішнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка через підозри в корупції.

У поданні Кабміну йшлося про те, що в січні в робочий час Ігор Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу знаходився в ОАЕ, 5 травня без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не брав участі в засіданні уряду. Крім того, Ігор Шевченко 6 червня чартерним рейсом вилетів на приватному літаку в особистих справах в Дрезден і повернувся 8 червня (робочий день) з Ніцци також на приватному літаку.

На початку липня Верховна Рада підтримала подання уряду, і з тих пір Мінекології залишалося без керівника.