Єлісєєв: ЄС може скасувати візи для українців вже наступного року

Скасування віз для громадян України є цілком реальною можливістю вже у 2016 році.

Про це представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Сьогодні ситуація виглядає досить позитивно і обнадійливо. Я хотів би Вам ще раз підтвердити, що дійсно скасування віз для громадян України є цілком реальною можливістю вже у 2016 році. Більше того, ми приблизно знаємо вже майже до місяця, коли це може відбутися, але я б не хотів забігати наперед", - заявив він.

Єлісєєв наголосив, що на швидкі результати можна очікувати лише за умови, що українські міністерства та відомства прискорять виконання низки окремих критеріїв в рамках Плану дій щодо візової лібералізації.

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"Ключовим моментом, що вдалося досягти буквально останнім часом, зокрема, є те, що ми, по суті, усунули всі політичні перепони з боку ЄС на шляху до візової лібералізації. Це дуже важливо! Тепер нам важливо виконати решту так званих технічних критеріїв, зокрема, йдеться про започаткування роботи національних органів у сфері боротьби з корупцією, нам потрібно також забезпечити пункти пропуску на кордоні, з’єднати наші прикордонні бази даних з базою даних Інтерполу, а також удосконалити нашу так звану антидискримінаційну стратегію", - додав Єлісєєв.

Як повідомлялося, 15 грудня цього року Єврокомісія має оприлюднити свою останню доповідь, в якій може рекомендувати Європарламенту і Раді ЄС ухвалити рішення про надання Україні безвізового режиму.