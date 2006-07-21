Президент візьме участь у неформальному саміті СНД

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибуде сьогодні до Москви для участі в неформальному саміті СНД, повідомили РІА «Новости» в Посольстві України в РФ.

Під час візиту до російської столиці глава української держави проведе двосторонні зустрічі з президентами Казахстану і Таджикистану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і Емомалі РАХМОНОВИМ.

Раніше Президент України заявляв, що його візит до Москви на неформальний саміт СНД залежатиме від ситуації в країні.

На саміті СНД планується обговорити питання реформування Співдружності.

"Зустріч глав держав пройде без затвердженого порядку денного. У неформальній обстановці лідери поговорять, в першу чергу, про шляхи реформування СНД", - сказав РІА «Новости» перший заступник міністра закордонних справ РФ Андрій ДЕНИСОВ.

Він відзначив, що для Росії найважливішими питаннями є "доля Співдружності, його модернізація за збереження того позитивного потенціалу взаємодії, який було напрацьовано за останні 15 років".

З цим може бути пов`язане обговорення конкретних напрямів співпраці, в яких зацікавлені всі держави - учасниці СНД", - сказав він.

Основні заходи саміту пройдуть у суботу, 22 липня. Це буде вже сьома зустріч "без краваток" лідерів Співдружності з моменту створення СНД. Попередня неформальна зустріч президентів відбулася також у російській столиці напередодні святкування 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.