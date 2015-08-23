Українців закликали 31 серпня вийти під стіни Ради

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав українців 31 серпня вийти під стіни Верховної Ради, щоб не допустити реалізації плану Путіна, направленого на розкол України.

Ляшко зазначив, що в цей день парламент збирається внести зміни до Конституції України та затвердити в них особливий статус для Донбасу, що покладе кінець незалежності і суверенітету нашої держави.

Ляшко назвав це зрадою України та закликав українців завадити депутатам це зробити.

Як повідомляв УНІАН раніше, низка народних депутатів повідомили, що попередньою датою проведення засідання Верховної Ради є 31 серпня.

Пізніше, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій не виключив, що парламент 27 серпня проведе пленарне засідання для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.