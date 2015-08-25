Порошенко: Україна готова захищатися не тільки на суші, але і на морських рубежах

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з курсантами та професорсько-викладацьким складом Одеської національної морської академії в рамках робочої поїздки в Одеську область.

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"Сьогодні якість підготовки українських моряків відповідає усім міжнародним стандартам та визнана на світовому рівні. Розвиток вітчизняної системи підготовки моряків є гарним прикладом використання та розвитку людського потенціалу, інтеграції України у світові ринки", – сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що, незважаючи на нестабільність останніх років, система підготовки висококваліфікованих кадрів для морської галузі в Україні не лише була збережена, а й розвивалася.

Порошенко наголосив, що вже багато зроблено для захисту України, і багато чого ще треба зробити, зокрема, попереду – повернення Криму та відновлення Військово-морських сил з базою в Одесі.

Президент згадав подвиг курсантів Нахимівського училища, які у Севастополі в перші дні анексії Криму не зрадили українській присязі, сказавши, що присягу двічі не приймають. Президент подякував за цей вчинок колишньому курсанту училища, а нині – курсанту Одеської морської академії Роману Сметанову. "Саме з таких вчинків кується справжнє загартоване українське військо. Я, як президент, вдячний за такий вчинок", – сказав Петро Порошенко.