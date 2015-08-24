Чубаров: Україна повинна зробити пріоритетом право татар на самовизначення в Криму

Про це сьогодні сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров в ефірі 5 каналу. "Ми маємо одночасно розвивати всі напрямки, які повернуть Крим. Але один із основних напрямків – це право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі. І саме цей фактор Україна має піднімати на перший ряд", - сказав він.

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Рефат Чубаров підкреслив, що долю корінного народу півострова, який був депортований з власної землі, вирішують не кримські татари: "У той час, коли кримські татари майже 50 років не були на своїй землі, вони були депортовані, туди переселили людей, і зараз вони будуть вирішувати референдумом нашу долю подальшу?"