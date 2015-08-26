Уряд вирішив подати в ЄСПЛ четвертий позов проти Росії - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю голів облдержадміністрацій.

"Уряд України прийняв рішення щодо подачі сьогодні четвертого позову до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації", - сказав він.

За словами Яценюка, вся міжнародна спільнота вже засудила незаконні вироки російського суду Олегу Сенцову та Олександру Кольченку, а також іншим українським громадянам.

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"Така політична розправа вже має відповідні наслідки з боку української сторони", - сказав він.

Яценюк зазначив, що "це позов «Україна проти Росії», і частиною цього позову є також порушення права на правосуддя, а саме - порушення права пана Сенцова й інших українських громадян, які були незаконно засуджені російським судом".

"Україна вимагає невідкладно прийняти цей позов і притягнути РФ до відповідальності за порушення норм міжнародного права. Міністерство юстиції після сьогоднішнього рішення Кабміну відправляє до ЄСПЛ четвертий позов... Підкреслюю ще раз: це четвертий позов, який Україна подала проти РФ до ЄСПЛ", - сказв прем’єр.