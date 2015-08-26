МЗС Чехії вимагає від Росії негайно звільнити Сенцова та Кольченка

Як ідеться в переданій агентству УНІАН заяві, Міністерство закордонних справ Чеської Республіки обурене рішенням військового суду в Ростові-на-Дону, який 25 серпня засудив противника російської анексії Криму – українського режисера Сенцова до 20 років, а українського активіста Кольченка до 10 років ув’язнення.

«Російські суди не мають компетенції розглядати дії, вчинені поза межами визнаних кордонів Російської Федерації. Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вважає весь процес сфабрикованим, зізнання свідків примусовими, а призначене покарання абсурдним. На основі цього Міністерство закордонних справ Чеської Республіки закликає негайно відпустити на волю Сенцова та Кольченка», - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали у Криму у травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в РФ "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

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25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.