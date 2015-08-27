Бельгія продовжить підтримувати санкції проти РФ до виконання Мінських угод - прем'єр-міністр

Про це у Twitter повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

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"Ми будемо підтримувати політику санкцій до виконання Мінських угод", - процитував Цеголко слова Мішеля.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Бельгії наголосив, що його країна пильно стежитиме за ситуацією у сфері безпеки та наполягатиме на повному виконанні Мінських домовленостей.

"Звільнення заручників, відведення зброї, присутність ОБСЄ – це єдина можливість вирішення конфлікту", - заявив голова уряду Бельгії.

"Ми зараз знаходимося на підйомі наших політичних, дипломатичних та економічних стосунків і зближуємося з точки зору цінностей", - зазначив Мішель за підсумками переговорів.