Бельгія продовжить підтримувати санкції проти РФ до виконання Мінських угод - прем'єр-міністр

21:38, 27 серпня 2015
Політика
160 0

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Шарль Мішель заявив, що Бельгія продовжуватиме підтримувати санкції проти Російської Федерації до виконання Мінських угод.

REUTERS

Про це у Twitter повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Читайте такожПорошенко сподівається, що ЄС вже скоро продовжить персональні санкції проти окремих росіян

"Ми будемо підтримувати політику санкцій до виконання Мінських угод", - процитував Цеголко слова Мішеля.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Бельгії наголосив, що його країна пильно стежитиме за ситуацією у сфері безпеки та наполягатиме на повному виконанні Мінських домовленостей.

"Звільнення заручників, відведення зброї, присутність ОБСЄ – це єдина можливість вирішення конфлікту", - заявив голова уряду Бельгії.

"Ми зараз знаходимося на підйомі наших політичних, дипломатичних та економічних стосунків і зближуємося з точки зору цінностей", - зазначив Мішель за підсумками переговорів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter