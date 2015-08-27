Прем'єр Бельгії прийняв запрошення Порошенка відвідати Україну

Про це йшлося під час зустрічі Порошенка з Мішелем у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Прем’єр-міністр Бельгії із вдячністю прийняв запрошення.

Також Порошенко і Мішель домовилися розвивати наявні можливості двостороннього торговельно-економічного співробітництва та найближчим часом провести засідання міжурядової двосторонньої комісії. За словами президента, українсько-бельгійське інвестиційне співробітництво має великий потенціал.

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У свою чергу, Мішель відзначив, що у рамках Європейського Союзу Бельгія наполягатиме на необхідності підтримки України.

Прем’єр-міністр Бельгії зазначив: «Бельгія послідовно підтримуватиме політику санкцій щодо Росії, незважаючи на те, що вони шкодять нашій країні». Однак, додав Шарль Мішель, «для нас принципи важливіше».

Також прем’єр-міністр Бельгії наголосив, що його країна пильно стежитиме за ситуацією у сфері безпеки та наполягатиме на повному виконанні Мінських домовленостей.

«Звільнення заручників, відведення зброї, присутність ОБСЄ – це єдина можливість вирішення конфлікту», - заявив голова уряду Бельгії.

«Ми зараз знаходимося на підйомі наших політичних, дипломатичних та економічних стосунків і зближуємося з точки зору цінностей», - зазначив Мішель за підсумками переговорів.