У ЦВК вирішили не проводити місцеві вибори в Маріуполі - ЗМІ

Про це виданню "Апостроф" розповіло джерело в ЦВК.

"Вже зараз можна точно сказати, що в Маріуполі виборів не буде. Головна причина — наявність загрози особистої безпеки членів виборчкомів і виборців", — зазначив він.

За словами співрозмовника видання, керівники Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій Павло Жебрівський і Георгій Тука вносять уточнення в списки населених пунктів, в яких можуть скасувати вибори.

Офіційно рішення з цього приводу Центрвиборчком прийме в п'ятницю, 28 серпня.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський направив до ЦВК подання з обґрунтуванням про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня у деяких містах і районах Донецької області, зокрема в Маріуполі.

За його словами, основна аргументація в уявленнях - загроза особистій безпеці і здоров'ю людей, насамперед тих, хто безпосередньо буде приймати участь в організації виборчого процесу.