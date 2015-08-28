Яценюк заявив, що "Народний фронт" вітає об'єднання "БПП" та "УДАРу"

"Народний фронт" вітає об'єднання партій «Солідарність – Блок Петра Порошенка" та "УДАРу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк сьогодні під час заяви для ЗМІ.

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"Вітаємо об'єднання «Блоку Петра Порошенка "Солідарність" разом з "УДАР". Ми вітаємо цей процес", - заявив Яценюк і зазначив, що об'єднання всіх демократичних сил у бажанні змінити країну і досягнути всього того, що обіцяли на Майдані і під чим підписались в коаліційній угоді, наразі є важливим моментом політичної роботи.

Як повідомлялося, об’єднану партію «Солідарність – БПП» та «УДАР» очолив Віталій Кличко.