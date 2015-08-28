"Солідарність" та "УДАР" змінять назву після виборів - Кононенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в перерві другого етапу ХІІ позачергового з'їзду партії “Солідарність” - Блок Петра Порошенка».

“Політично - це об'єднання двох політичних сил, завершення процесу, який почався рік тому, коли наша політична сила підтримала Кличка на посаду мера Києва, а політична сила “УДАР” підтримала Петра Порошенка на посаду президента. І ми спільним списком тоді по партії “УДАР” пішли в Київраду і отримали більшість депутатів Київради - 78 депутатів”, - сказав Кононенко

Другий етап, за його словами, був тоді, коли “ми разом пішли на парламентські вибори і створили найбільшу фракцію в парламенті - зараз 145 осіб – «Блок Петра Порошенка», спільно з “УДАРом”.

“Це просто логічне завершення цього процесу, який відбувається сьогодні. Це об'єднання двох політичних сил в єдину партію. Політичне об'єднання”, - сказав депутат і додав, що юридично в законодавстві не передбачене об'єднання політичних сил.

Водночас Кононенко зазначив, що сьогодні багато представників партії “УДАР” буде прийнято в партію “Солідарність» - БПП”. Також сьогодні буде переобрано керівні органи партії таким чином, щоб пропорційно на всіх рівнях були присутні представники партії “УДАР”.

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“А далі вже після місцевих виборів ми будемо дискутувати, є різні варіанти... щодо назви партії”, - сказав Кононенко і пояснив, що це буде вже після місцевих виборів через те, що, зокрема, “Солідарність - БПП” має 650 осередків партії і фізично неможливо буде до цього часу змінити назву.

Відповідаючи на запитання щодо того, під якою назвою політична сила піде на вибори, він зазначив, що “на вибори ми підемо як “Солідарність””.

Водночас депутат додав, що лідер “УДАРу” Кличко і актив партії висловили бажання щодо того, щоб слово “УДАР” у новій назві було присутнє, і цю думку буде враховано.

“Ми готові думку наших партнерів врахувати. І після того, як буде створена нова назва, тим паче, що в новій назві буде слово “УДАР”, і «УДАР” це бренд, який зареєстрований, безумовно, стара партія припинить своє існування”, - сказав Кононенко.