Бойовики обіцяють провести свої вибори на Донбасі всупереч заявам Києва

Про це повідомляє "BBC Україна".

"Ми як і раніше дотримуємося Мінських угод. Згідно з Мінськими угодами, 18 жовтня пройдуть вибори, але вони пройдуть по нашим законам і по нашій конституції, згідно з регламентом Мінських угод", - сказав він.

Олександр Захарченко зазначив, що Київ ігнорує їхні пропозиції з цього приводу.

Українська сторона неодноразово стверджувала, що такі вибори будуть незаконними, не будуть відповідати Мінським домовленостям, українському законодавству та критеріям ОБСЄ.

Читайте такожЦВК оголосила про старт виборчого процесу з 5 вересня

У липні президент Петро Порошенко заявив, що проведення представниками самопроголошених "ДНР" й "ЛНР" місцевих виборів 18 жовтня може мати руйнівні наслідки для деескалації напруги на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, вчора Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської.